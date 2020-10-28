一名消防員A男與女友及她的高中女兒同住，但女友平時在南部工作，一個月只回家一、二次，去年12月，女高中生卻向友人及父親哭訴遭到A男性侵，並向A男提告，A男審理時喊冤表示，是兩人喝完酒後，女方只穿內褲與外衣主動進入他房間抱著他大哭被母親騙，他安撫下女方主動擁吻，他在情不自禁下用手侵入女方下體，但原本想進一步時，卻遭女方拒絕後就打住念頭。法官審理後認為，A男行為雖不可取，但並無違反女方意願而決無罪。

女方指控，A男與女友同住，但是卻遭到女友的高中女兒指控，去年12月與她稱為叔叔的A男在房間內聊天，之後對方開始擁抱、親吻，她害怕下則逃離房間後睡著。但A男卻在被害人醒來後，對她進行指侵，甚至要進一步性侵，但被她用腳夾住腰部才打消念頭，事後女方告訴友人及父親，父親怒之下提告。

但判決書記載，A男與女高中生確有共同喝酒，之後各自回自己房間睡覺，但凌晨約3、4時許，女方卻進入A男房間，跨坐在他腿部，緊抱大哭，聲稱「母欺騙所有人，騙我，騙你」，A男當時極力安撫下共同入睡。

但A男醒來後，卻發現女方親吻他臉頰及嘴巴，他也順勢回吻，並掀起被害她的上衣親吻胸、腹部，並撫摸下體，以手指侵入下體約10分鐘，A男當場慾火焚身，正想要進一步進行性行為時，女方以腿、膝夾住被告腰部，並稱「不要」，A男就立刻停止，女方則拿起內褲回自己房間，關門時還夾到A男頭部。

法官認為，A男擔任消防員之工作身體強健，女方也表示A男力量及身材優勢大於自己許多，更可知A男對於女方親密舉動，若有違反女方意願之情事，極易造成女方身體受有傷害，但女方在歷經A男親密動作之後，竟全無傷痕。男方也供稱親吻女方頸、胸及指侵，確實未有任何勉強、強迫或暴力，均係在你情我願之情狀下而為。法官雖指責A男行為不可取，但認定是A男沒有違法女方的意願，而判決阿強無罪。

(中時新聞網)