美國德州一戶人家的院子最近突然出現多具遺體，這些遺體死狀悽慘，有的頭顱被壓碎，有的四肢遭肢解，鮮血到處噴濺、流滿走道，鄰居經過後瘋狂報警，最後發現是萬聖節惡作劇裝飾，虛驚一場。

綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、《紐約郵報》（New York Post）報導，萬聖節即將到來，德州藝術家諾瓦克（Steven Novak）今年的萬聖節惡作劇玩超大，他在住家庭院布置了一個超真實的犯罪現場，一具男性遺體雙手朝下掛在屋簷上方，後腦杓上還插了一根棍子；大門前一名男子倒臥血泊中，他的頭顱被深色保險箱壓得粉碎；再往前一點，庭院走道上倒臥了另一具男性遺體，一部電鋸筆直插進男子背部，他身旁還有一具用黑色大塑膠袋包裹的屍袋，屍袋旁的紅色推車上還裝滿頭顱、手、腳等殘肢。整個庭院血跡斑斑，深紅色液體流滿地。

WARNING GRAPHIC CONTENT

When your East Dallas #Halloween decorations are so gory and graphic @DallasPD comes calling ... (Courtesy: Steven Novak) pic.twitter.com/gkMFursIxl — Tami Howard Carr (@CarrTami01) October 27, 2020

諾瓦克的萬聖節大作嚇壞了不少鄰居，當地警察接獲多起報案電話趕來現場查看，最後發現是虛驚一場，那些遺體全部都是人體模型，深紅色液體也只是假血，諾瓦克說他一共用了20加侖的假血。

Now THAT is how you do Halloween right. This guy got the cops called on him several times in Dallas.



Photos: Steven Novak. pic.twitter.com/3sIahgwwaM — Joe Duncan (@JoeMDuncan) October 27, 2020

他說，鄰居告訴他白天很多警車聚集在他家門口，不過警察後來一點也不覺得被妨礙公務，反而覺得諾瓦克的大作「很酷」，他們來純粹是為了應付投訴而已。

🔴 INFO - #EtatsUnis : Le décor d'Halloween sur le thème de la mort de, Steven Novak, un artiste de #Dallas a dérangé de nombreux habitants du quartier. La police a été sollicité à plusieurs reprises suite aux plaintes de voisins. pic.twitter.com/h4YDMYA02G — FranceNews24 (@FranceNews24) October 27, 2020

諾瓦克說他最自豪的部分是翻倒的手推車，看起來就像處理失敗遭肢解的屍體，他回憶一名孩童經過還問他發生了什麼事。

(中時新聞網)