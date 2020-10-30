台東空軍志航基地編號5261的F-5E戰機29日失事墜海，上尉飛行官朱冠甍雖緊急跳傘仍不幸殉職，家人接獲噩耗感到悲痛萬分，沒想到資深藝人黃安竟藉機PO文嘲諷：「都還没開打，這種摔法不好呀」，幸災樂禍的態度引發網友撻伐。

空軍第七聯隊一架F-5E單座戰機，昨天於台東外海墜落，上尉飛行官朱冠甍雖跳傘逃生，但礙於風勢大加上海象不佳，遭傘繩纏住後大量吃水，緊急送醫搶救仍回天乏術，對此黃安在微博發文：「台軍又摔了一架戰機，是F5E型戰機，該戰機在志航基地起飛不久，就發現發動機不靈了，與組織聯繫之後，決定跳傘，飛機不要了，這種『寡婦機』不要也罷」，緊接著嘲諷：「台空軍弟兄們，你們得省著開呀，這都還沒開打，這種摔法不好呀」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

未料四小時後，黃安得知飛官殉職仍無動於衷，更發文嘲諷：「真是武大郎吃砒霜，吃也死，不吃也死；跳傘也死，不跳也死，真是的」，接著嘲諷蔡英文是「豬鼻子」，表示接下來的模式就是把朱冠甍牌位安置忠烈祠並升官一級，並高喊「讓世界看見台灣」，接著強調朱冠甍用生命捍衛台灣「主權獨立國家」的自由民主，台軍不可戰勝！Taiwan can help。

對於黃安的微博發文，讓許多台灣網友看不下去，認為他根本沒有同理心，紛紛留言怒斥：「死者為大，真的不需要這樣子消費」、「沒當過兵的在那邊嘴炮，真可悲」、「可以管一下自己的嘴巴嗎」。

(中時新聞網)