10月30日罷捷攤位現場。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前聯署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。罷捷總部刊出29日連署現場照片，遭「韓黑」大酸「人變少了」；罷捷總部昨日（30）再刊出現場人潮洶湧的照片，寫著「滿滿收穫」，回應韓黑的質疑。

「鳳山清捷行動本部」刊出29日志工團擺攤現場照片。照片中罷捷志工穿著「罷捷」背心，手中高舉著標語立牌，堅守崗位；現場連署民眾與過去相比，較為零星，氣氛也不似過網熱絡。韓黑見狀樂不可支，紛紛表示：「人變少了？」「韓粉還有話要說嗎？」「罷不掉一個黃捷，會有千千萬萬個黃捷」、「演不下去了吧！」

「鳳山清捷行動本部」再刊出30日志工團擺攤現場照片，並特別注解「滿滿收穫」。照片中可見連署民眾人潮眾多，不僅多人擠在一張小桌子，還曾有「桌椅不夠用」的狀況，也有騎著腳踏車的民眾專程前來詢問、民眾專程騎著機車趕來連署，顯示鳳山人對罷免行動的支持與連署意願相當踴躍。

對此，網友紛紛留言：「人潮滿滿，收穫滿滿！」「加油！祝你們成功罷掉白眼劫」、「今天有看到大家，真感謝志工們，辛苦了！一起加油！」「加油加油加油」、「邁向勝利」、「一起光復鳳山」、「一定要把不適任的議員罷免掉」、「什麼叫人少？這就叫人多！」

(中時新聞網)