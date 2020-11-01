新北市長侯友宜今出席藥師佛文化節活動。（王揚傑攝）

「2020藥師佛文化節」今（1）日在新北市板樹體育館隆重展開，市長侯友宜特別到場禮佛，和慈法禪寺住持淨耀法師及海內外僧衆，共同祝禱新冠肺炎疫情結束，全球民眾健康平安。

侯友宜表示，藥師佛為佛教三寶佛之一，為眾生消災延壽實現現世安樂。因為新冠肺炎疫情影響大眾生活也衝擊全球經濟，今年特別「為全球祈福，願疫情止息」，並聚集「百萬藥師經，千萬藥師咒」等善能量，一起為全人類祈福。

侯友宜指出，今年是市府與慈法禪寺連續6年合作舉辦「藥師佛文化節」，法會莊嚴，活動更具創意，有多元素食品、環保等推廣及公益義賣，還有趣味遊戲等童玩活動，好吃好玩又有DIY，老少咸宜，非適合親子家庭參與，可從輕鬆有趣的互動中，感受佛教正能量。

慈法禪寺住持上淨下耀大和尚表示，全球疫情蔓延，今年活動邀請全台各道場、諸山長老、出家僧眾及十方大德，一起恭誦《藥師琉璃光如來本願功德經》、虔誠迴向，祈願藥師佛護佑，轉化全球疫情共業，眾生安樂。

今年民政局也配合活動，於臉書設置粉絲專頁「新北民政保平安」，民眾上網貼文留言：向藥師佛祈福願疫情止息，並標記3位好友，就有機會獲得慈法禪寺加持的「藥師咒種子字精美吊飾」。

(中時 )