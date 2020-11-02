上周結束的中共19屆五中全會公報以大篇幅談國防與安全，要求全面加強練兵備戰，北京國際關係學者時殷弘分析稱，台海形勢雖然緊張，北京並無意惹戰事，希望避免同美國發生直接衝突。不過他也說，如果台海發生衝突，「台北心知肚明，美國不會幫忙」。

據《星島日報》報導，五中全會公報雖然提出全面加強「練兵備戰」，但「和平與發展」仍是時代主題，中國大陸要保持「戰略定力」，「辦好自己的事」。這意味北京堅持把發展經濟作為第一要務。

中國人民大學國際關係教授時殷弘對此進行分析稱，這說明大陸希望避免同美國發生直接的衝突，當然美國也希望避免，「只是按照雙方現在這樣，站在彼此對立的立場和道德高地出發，譴責對方，如果不做重要的妥當的調整，中美之間的關係就會愈來愈危險，雙方必須找到正確的方式，才能切實減少軍事衝突的風險。」

對於民進黨搞「漸進式台獨」、台美關係升級，以及解放軍頻頻在台海展開軍演與戰機穿越「海峽中綫」，時殷弘表示，台海局勢雖然依舊緊張，但北京無意惹戰事，要在保護國家至關重要的核心利益和尊嚴的基礎上，至少避免跟美國發生大規模軍事衝突的可能性。

時殷弘說，美國近一個月來沒有採取越過「海峽中綫」的行動，沒有在東海、黃海、南海和渤海四大海域舉行「四海聯動」演習，也沒有頻繁在台海附近出動軍艦，對大陸施加軍事壓力；台北方面近期在軍事上亦較為低調。

此外，中美軍方最近仍保持頻繁溝通，兩軍已舉行危機溝通會議，並且同意定期交流。時殷弘認為，台北其實心知肚明，「如果台海發生衝突，美國不會幫忙。」

(中時新聞網)