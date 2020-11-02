一名張姓男子在2016年9月服役時，某日夜唱後回乾妹家，竟趁機架住對方並性侵得逞，乾妹事後曾向友人說「自暴自棄、廢人一枚」等話語，沒想到5天輕生，她在遺書中寫道「我不知道怎麼成為更好的的人」。法院判張男5年6月徒刑，須賠償對方家庭243萬元。

張男架住乾妹後試圖性侵，當時乾妹強烈抵抗，說出「出來」、「你是有女友的人」，仍遭性侵得逞；她事後向友人傾訴，「我現在處於一個自暴自棄的狀態」、「廢人一枚，我有想過燒炭之類的」、「在家就變的很憂鬱」等話語，顯示遭到侵犯後情緒低落。

張男起初否認犯行，但之後又改口事情發生的時候，我不想跟任何人解釋，最壞的打算就是跟乾妹走同條路」，而且表示不知道會發生這麼嚴重的後果，坦承有做錯、會負責，法院因此認定他性侵罪刑明確；一審依軍人犯強制性交至人自殺罪，判張男12年10月徒刑。

二審則認為，乾妹遭性侵前就曾有輕生想法，遭張男性侵後態度上多抱持息事寧人、不想追究，認定乾妹因被性侵，導致羞憤輕生的證據不足，改依強制性交罪，判張男5年6月徒刑。張男在民事上需賠償對方家庭243萬元。

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