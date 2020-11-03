就讀長榮大學的馬來西亞籍鍾姓女大生，上個月28日遭凶嫌梁姓男子殺害後棄屍，家屬昨(2日)趕往棄屍現場招魂，生母更是沿路痛哭讓人不捨，對此資深藝人曹西平怒斥：「台灣最美麗的風景是人，不是絕對不是，最可怕的是殺了人」。

曹西平表示誰會想到來台灣唸書，最後卻命喪黃泉，似乎讓人覺得台灣已不再是安全之地，雖然一條人命換來街道有路燈，但是女學生的冤屈又有誰能了解？現在更讓外界擔心的是凶嫌若精神有問題，又或者是教化被放出來，都意謂著將逃過死刑，屆時叫家屬如何接受這結果？更直言：「是不是應該把這位殺人兇手送到國外去審判？或是到國外去服刑」。

對於外界常說「台灣最美的風景是人」，曹西平表示這句話如今聽起來格外諷刺，畢竟都殺了人還有什麼好美麗，更怒嗆這是一條活生生的人命，殺人棄屍就是唯一死刑，管你有什麼問題，讓他跟這個社會永遠隔離吧」，更反問眼見家屬千里迢迢來認屍還不夠苦嗎？

對此網友也留言：「為何法律只會眷顧活著的殺人魔！對台灣的法律越來越失望了」、「這個國家安全到連殺人犯都很安全，荒唐」、「台灣司法死掉了，人民真的只能自求多福嗎」。

(中時新聞網)