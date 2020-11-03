亞洲最安全友善！大馬案後吳釗燮仍自誇！網友一片撻伐！《頭條開講》完整版 2020.11.02 周玉琴 林嘉源 黃暐瀚 王世堅 洪孟楷 林郁方 高嘉瑜 王鴻薇

政府宣布明年將開放含有萊克多巴胺美豬進口，引發各界批評。對此，台北市議員王世堅再次呼籲政府，應趕快責成國衛院毒物研究所針對美豬瘦肉精問題對國人釋疑，他還認為美豬議題不該被妖魔化，並直言願意吃美豬，「政府不做，我們來做」，連前立委林郁方也忍不住稱讚王世堅的發言是一種「豪氣」。

王世堅2日在中天政論節目《頭條開講》中表示，憲法有保障人民有免於恐懼的自由，行政院各部會，尤其是衛福部和農委會首最當其衝，應該對民間的疑慮釋疑。他指出，他從兩個半月前就一直強調，若開放美豬，政府應趕快責成國家衛生院毒物研究中心，針對CODEX這個標準，做一個報告向國人釋疑。

王世堅指出，他發現3月24日時，國衛院毒物研究中心早就針對相關事項在立院做報告，其中有一個重點是，萊克多巴胺在一個微量是可以被代謝掉的，但必須是健康的人體。

王世堅說，每個國人都有權利求政府幫健康把關，只是他希望這個探討，多一些科學上的立論和根據，不要把這個議題妖魔化。被問到願不願意吃美豬時，他直言，「我願意，我自己有找幾個同仁，政府不做，我們來做，我每天吃，吃你說的這個量體的話」，並再次呼籲政府應該盡快對國人釋疑。

對此，藍委洪孟楷表示，「以後邀請王世堅議員來頭條開講，都麻煩準備一盤美豬，其他來賓發言的時候，王世堅議員就吃給大家看，既然他願意以身作則，感謝王世堅議員，說到要做到」。

王世堅則回答，「我一定做到，我是念化學的，我已經來到這個歲數，研究一下，如果這樣子的研究能夠有助於大家一些看法，我是非常樂意的」。對於王世堅的這番說法，前立委林郁方也說，「剛世堅講的那是一種豪氣，我不會去挖苦他」。

(中時新聞網)