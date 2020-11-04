大部份人在求職時都會考量到薪資，就是希望自己能夠多存一點錢，以保往後退休生活無憂。日前就有網友好奇「什麼行業不起眼但很好賺」就有網友分享，自己知道一對兄弟在夜市賣霜淇淋，「一人一台賓士，還能買別墅、土地」。

原PO在PTT上以「什麼行業很不起眼但很好賺？」為題說明，自己認為生活中許多行業雖然不起眼，但需要靠技術且專精的人不多，所以其實薪水算是不錯，他也舉例像是水電、鎖行師傅、冷氣師傅等等行業應該都「蠻好賺的」。因此，他也想知道還有什麼行業很不起眼，但很好賺。

貼文發出後網友紛紛提出不同想法，熱烈討論「連結車司機，尤其是自己有車的」、「殯葬業」、「殯葬，永遠沒有不景氣」、「我同梯做寵物業，他說四萬多，自己一個人獨立作業」、「市場吧，大攤的基本上屌打受薪階級」、「瓦斯行，低調賺」。

此外，也有網友透露，自己聽過在夜市賣霜淇淋的兄弟，兩人一人一台車，「賣霜淇淋賣到買了別墅、土地，還開賓士」，還有除蟲這行業「我還看過除蟲的開賓利」。

(中時新聞網)