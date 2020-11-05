美國總統大選持續開票中，拜登與川普誰將勝選，除了美國人很關心之外，許多台灣民眾也非常關注，但從昨天開票至今仍未有最終結果，撲朔迷離的選情，也讓很多人感到非常焦急，因此也引發網友好奇，到底為什麼美國人開票這麼沒效率？而問題曝光後，立刻引發網友討論。

一名網友在PTT上發文表示，台灣總統大選有大概1000多萬張選票，只用了一個晚上就能全部開完，但美國才500多張票，卻要花好幾天的時間開票，讓他忍不住好奇發問：「為什麼美國人開票這麼沒效率？」

貼文曝光後，引起網友留言討論，「美國人睡覺的時候台灣人在工作啊！這就是差距」、「美國比台灣大幾十倍，票還用寄的，是誰比較慢」、「美國各州不是有時差嗎？所以有的州比較晚開票吧」、「 現在在睡覺啦！七點繼續開」、「因為台灣勞工操免錢的」、「因為票是用郵寄的啊」、「美國地大，路途遠，當然比較慢」、「選務人員沒那麼多」。

另外也有許多網友開玩笑說，「美國時間多啊，沒聽過？」、「因為他們有美國時間啊」、「有那個美國時間啊」、「美國時間多啊」。

(中時新聞網)