一名婦人昨日早上搭乘台鐵區間車行經高雄時，遇到列車長查票，卻突然心絞痛被緊急送醫，由於該名婦女過去曾經一天內、同一站發作2次，台鐵人員懷疑婦人有意藉此逃票，讓站方人員忍不住直呼「怎麼又是她？」但為求慎重，只好通知救護車，搞得現在連救護人員都認得她，而婦人的名字卻剛好與天后「蔡依林」同音，因此，大家都封她為「天后」。

據《自由時報》報導，該名婦人的名字與天后蔡依林同音，她疑似患有心臟疾病，近半年，時常搭著台鐵區間車、自強號往來中南部，最遠曾至屏東。昨（4）日上午她又再度搭乘台鐵，列車行經高雄時，這時列車長入車廂查票，她卻突然心絞痛，讓列車長情急之下直喊「蔡依X心絞痛，叫救護車！」孰料，過了3小時候，台鐵人員查票時，又再度通報「蔡依X心絞痛，叫救護車！」救護人員趕赴現場一看，直喊「怎麼又是她？」

據台鐵人員指出，這名「蔡依X」最常搭乘區間車、自強號，過去已有多次於驗票時，突然就心絞痛的就醫紀錄，搞得連醫護人員都認識，由於名字與天后蔡依林同音，大家私下都給了她「天后」的封號。

當中有台鐵員工懷疑，蔡婦欲用最方便、最低成本的方式搭乘列車，意圖利用「心絞痛」規避逃票，由於同一天、同一站2度發作，這機率低得讓人起疑，甚至每次呼叫救護車，也無形中浪費社會醫療資源，還耽誤列車發車時間，讓人力本就吃緊的台鐵人員人仰馬翻。但台鐵人員也說「不過最好還是照SOP做，因為她的病情應該是真的。」

(中時新聞網)