小朋友把阿嬤演得活靈活現，逗樂評審和觀眾，道具都是真實種植葡萄所需要的農務工具。(東溪國小提供／吳建輝彰化傳真)

溪湖農會廖小婷老師及同仁，把整個葡萄園「搬」到比賽現場，讓小朋友能夠盡情發揮。(東溪國小提供／吳建輝彰化傳真)

精心製作的道具，讓評審眼睛為之一亮，搭配精采的演說及Q＆A，讓東溪國小穩穩拿下冠軍寶座。(東溪國小提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣溪湖鎮東溪國小，與農會四健會合作多年，發展青少年農業教育及社會服務計畫，在校種植蔬菜、透過觀察、紀錄、培養無毒有機栽種，今年東溪國小6年甲班學生，經過1年的農務實習課程，在縣賽取得冠軍後，代表彰化縣農會參加全國賽，以農村葡萄農阿嬤裝扮，搭配穩健的台風與精湛的演說，介紹溪湖葡萄栽種的歷程，勇奪全國初幼級作業組冠軍。

六甲導師楊麗雅表示，比賽當天全國26支隊伍，評審包含6分鐘演說、3分鐘Q&A，代表六甲參加的5個孩子，薇妮、芊豫、芷葳、昕瑀、榆喬、在比賽過程時用心積極，彼此討論，練習腳本，記憶、口條、台風，讓評審老師留下深刻印象，順利帶領六甲奪得冠軍。

楊麗雅說，除了當天的演說，評審最注重的是「手繪學習紀錄本」，裡面記錄過去1年東溪六甲16位小朋友所有學習歷程，像是到農田實習，釀酒、生活藝能課等等，這才是四健會想推廣的食農教育，真正落實在學生的生活當中。

楊麗雅說，今年時逢四健會年會，因此頒獎以餐會的方式舉行，農委會主委等官員都到場，在宣布冠軍前大家都很緊張，特別是小朋友，出到第2道菜時，突然宣布冠軍就是我們，差點沒把桌子掀起來，頓時尖叫聲四起，伴隨而來的是感動的眼淚，覺得這1年來的辛苦都值得了。

「稱霸縣賽全國也拿3次」校長洪維振表示，學校與農會四健會合作6年，年年拿到縣賽冠軍，全國賽冠軍也奪過3次，他認為勝出的關鍵，是指導老師的功勞，讓學生真正喜愛、熱愛這件事情，並非急就章，感謝溪湖農會廖小婷老師，六甲導師楊麗雅，及提供場地的青農夥伴，從葡萄的栽種、插枝、有機施肥，套帶一直到行銷，歷時1年的過程，讓小朋友收穫良多。

(中時 )