大陸知名餐飲海底撈在今年8月狀告「河底撈」商標侵權，引發關注，但遭法院判決敗訴，不甘心的海底撈只能默默吞下結果，但心有不甘，近日被發現一口氣註冊超過200個名稱，包括池底撈、渠底撈、溪底撈，甚至連還想撈也都註冊，讓網友看傻直呼奇觀。

綜合陸媒報導，海底撈連日來申請了上百個商標，幾乎把能夠聯想的全都註冊光，包括水域系列的洋底撈、塘底撈、溪底撈、渠底撈、池底撈、上下前後+東西南北海底撈；地域系列的京底撈、贛底撈、蘇底撈、粵底撈；朝代名稱的唐宋元明清底撈等名稱，就連拆文解字後的三每底手勞也都註冊，就怕又被蹭名聲。

不少網友直呼：「奇觀啊」、「厲害了」、「這招真絕了」、「看到快笑死」、「還滿有才的」、「不給活路啊」。

事實上海底撈也不是首家實行此計策的公司，早前就有馬雲所創辦的阿里巴巴為防競爭對手投機利用，將阿里媽媽、爺爺、奶奶、哥哥、弟弟、姊姊與妹妹等家族稱謂全部註冊；小米手機也註冊了紅、橙、黃、綠、藍、黑、白米等名稱。

(中時新聞網)