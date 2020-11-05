馬來西亞驚傳華裔少女遭虐待事件，一名少女遭一群年輕男女施暴，不僅被毒打、賞巴掌、爆打肚子、頭撞桌角，還被用點火的香燒腳底板，私刑虐待影片曝光後引起社會譁然，不過警方表示，目前尚未接到任何報案。

從流出的影片中，可以聽到這群人對話，遭施暴的少女疑似說謊，惹到影片中男子以及家人，所以被私刑虐待，少女先被其中一名成年男子毒打一頓，接著被另一少女腳踹屁股還有肚子、拿鐵尺賞巴掌，少女痛苦的捲曲身體，地上甚至還有遭爆打留下的鮮血。

更殘忍的是，這群人還用點燃的香，直接燒少女的腳底，少女不斷慘叫，畫面相當怵目驚心，影片流出後，立刻引起網友熱議，不少網友認為，就算少女說謊不對，也不應該動用私刑爆打對方，在影片下留言，希望警方盡快採取行動，將這些施暴的男女逮捕。

根據外媒報導，雖然上傳影片的網友，沒有透露拍攝時間、地點，但其他網友表示，影片發生地點應該在馬來西亞霹靂州，當地也是華人聚集的地方之一，私刑影片鬧的沸沸揚揚，不過當地警方表示尚未接獲任何報案，強調警方相當重視這起施暴事件，同時呼籲知情者出面，協助警方釐清案情。

(中時新聞網)