鍾明軒還在影片中秀了一段魘夢的配音。（影片自5:10開始)

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映3日票房已突破1億台幣。(本報系資料照)

知名YouTuber鍾明軒憑著犀利直率的風格走紅網路，YouTube頻道吸引超過百萬粉絲追隨。然而他昨(5日)卻突然拍片怒谯知名動畫代理公司木棉花儘早倒閉，更大爆他如此不爽的原因，就是原本講好要由他來為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》中文版配音「魘夢」一角，卻被木棉花高層取消。

鍾明軒在影片中秀出木棉花寄給他的電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》中文配音合作洽談信件，並在雙方確認合作後，也確認行程為9/23為配音領班教學與試音練習、9/24正式錄音，並在特映會當天，鍾明軒將以特別嘉賓身分出席。

鍾明軒還說木棉花要找他配音的角色是下弦之一魘夢一角，也覺得這個角色個性陰柔，說話怪裡怪氣很適合他，未料卻在雙方確認合作後的某一天，接獲對方通知邀約取消，原因更是讓他傻眼「老闆不同意」。

鍾明軒後來才得知，原來木棉花高層是認為他政治立場敏感，擔心《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》會因此被貼上標籤，讓他不禁怒吼：「我什麼時候有政治立場？」更祝福木棉花公司儘早倒閉。

愛莉莎莎等網紅紛紛留言力挺鍾明軒。(取自鍾明軒YouTube)

鍾明軒影片一出，果然在網上火速引爆熱議，不過網友意見兩極，有人為他叫屈「好可惜，很適合說」、「沒跟上時代的人很多...最怕那種在高位又倚老賣老的人」。

但也有人認為鍾明軒咒人公司倒閉過頭了，「臨時喊卡的確是不對，依法請求損害賠償都不過分！！但你這樣鉅細靡遺的公開洽談過程又詛咒人家公司倒閉，真的也高尚不到哪裡去...」、「坦白說，商場上只要還沒簽約，有任何變動都是正常的(甚至連簽約後再議約毀約都也可能發生)。邀約後取消，其實木棉花不會站不住腳，他們的人員不也頻頻道歉了嗎？在商場上無法當下合作，但對方也多次表示歉疚，我不懂這樣子的處理有哪裡不OK？」、「這種配音當真以為自己很會配喔，是對自己太自信還是太小看配音圈」。

(中時新聞網)