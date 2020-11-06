辛芷蕾近日出席活動照瘋傳。(取自辛芷蕾微博)

辛芷蕾近日出席活動照瘋傳。(取自微博)

辛芷雷PO出路人拍攝照片，高EQ回應變胖傳聞。(取自辛芷蕾微博)

34歲大陸女星辛芷蕾，外型冷豔，擁有一張厭世的高級臉。從《如懿傳》中的心機嘉妃到《慶餘年》的北齊聖女海棠朵朵，辛芷蕾靠著精湛演技圈了不少粉絲，不過她近日出席活動，現場照片曝光就讓網友嚇了一大跳，直呼胖到快認不出。

辛芷蕾日前受邀出席滑雪品牌活動，一身休閒的運動風打扮，卻讓網友嚇了一大跳。因為在媒體鏡頭捕捉下的她，少了修圖軟體幫忙，一張臉蛋「胖」若兩人，還一度被懷疑是不是進廠維修了。

網友也紛紛驚訝留言，「她本來臉就不算瘦，現在一胖這臉也太胖了……」、「怎麼感覺跟開了大頭特效一樣」、「不是胖了，是剛填充了吧」、「我以為是哪位企業女領導」、「一胖毀所有」、「她長的好像馬王漢堆出土的那具女屍啊」。

但也有人認為辛芷蕾是被惡意修圖，或是角度關係，本人完全不是長這樣，「圖看起來好假啊，p的吧，普通人怎麼會腫成這個樣子」、「剛看了視頻，好好地，圖片拍成這樣」、「就是惡意p圖了，臉p大了可腿還是細的，也太壞了吧」。

對此，辛芷蕾昨日深夜就在微博回應，「#辛芷蕾胖了 我自己都樂了，哈哈哈哈哈哈。到底誰相機裡的我才是真實的我？是路人手機裡的？是我自拍的？還是視覺中國的？我蒙了。」還不忘附上路人所拍攝的照片，證明自己還是那個在《慶餘年》美麗的海棠朵朵。

(中時新聞網)