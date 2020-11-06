議員李麗華拿著麥克風帶動全場，三分鐘的跳舞時間，官員愈跳愈起勁。（盧金足攝）

台中市議會6日進行都發建設水利委員會質詢，市議員李麗華下午在15分鐘的質詢時間，一開場就播放活力十足的台語歌曲《山頂黑狗兄》，還站在副市長黃國榮旁邊帶動跳舞，建設局長陳大田、水利局長范世億揮動雙手，緊跟不落拍，都發局長黃文彬很有舞蹈細胞，跳的超投入，官員「舞」力全開，一掃議事堂緊張氣氛。

市議會經過一上午的炮聲隆隆，官員上緊發條，下午開議後，有市議會「舞后」美譽的李麗華，今天質詢公園創意議題，開始質詢前，先在議事堂播放熱鬧的台語歌曲。

「大家起來跳一跳！」官員還坐在備詢席，李麗華走到官員席號召官員起身動一動，備詢席數十名官員聽到熱力四射的音樂，馬上跟著李麗華的動作扭腰擺臀，平常嚴謹的官員，有的面露尷尬甩手律動。

三分鐘的跳舞時間，官員愈跳愈起勁，李麗華拿著麥克風帶動全場，不只揮手轉身，還號召向上跳，官員彈力夠，跳的不亦樂乎。

李麗華表示，她每天起床跟著音樂跳30分鐘的律動舞，全身淋漓，運動不是非常激烈，但全身都活絡筋骨。

而且，到活動場合時，與選民一起跳舞，大家都會跳得很愉快，全場氣氛馬上嗨翻天，「舞」力全開，大家的心情高興，跳舞運動好處多多。

中市議員李麗華帶動跳 議事堂官員「舞」力全開

(中時 )