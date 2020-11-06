與神祕男親密照流出，謝芷蕙認戀情。(取自東網)

香港嫩模出身的謝芷蕙（Cammi），9年前與陳冠希的緋聞轟動一時，不僅陳冠希赤裸上身與她喇舌親密照被曝光，當時年僅16歲的她，更淚訴把初夜獻給陳冠希。然而已淡出演藝圈多年的謝芷蕙，今(6日)又突然流出與一位神秘男子的熱吻親密照，引發熱議。

謝芷蕙當年憑著與陳冠希緋聞，知名度大漲，2013年更搭上了大陸富二代男友從此晉升貴婦行列，男友不僅時常送名牌給她，還資助她在廣州開服飾店、當老闆娘，令人羨慕。不過謝芷蕙最終仍沒能嫁入豪門，與富二代交往4年宣告破局。

令人嘖嘖稱奇的是，謝芷蕙自淡出演藝圈，改當網紅後，不僅穿著尺度越來越大膽，生活也越來越富貴，時常在社群網站PO出手拿要價不斐的名牌包自拍，甚至還能搭乘私人飛機出國旅行。

港媒今(6日)更曝光謝芷蕙與一位神秘男子的親密照，照片中她穿著純白婚紗，閉眼與男子接吻，看起來好不好甜蜜。據東網報導，如今已25歲的謝芷蕙，隨後也證實照片中的男子William是她的現任男友，32歲從事金融業，也大讚男友對自己呵護備至。William更被爆料出身富貴，時常在社群網站曬出名貴手錶照。

(中時新聞網)