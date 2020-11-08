上個月15日下午大約2點多，42歲王姓男子提家用垃圾，打算丟棄行人專用垃圾桶，被環保局稽查人員發現，蒐證後兩名稽查員表示要開罰，王男為了躲避，拔腿狂奔闖紅燈穿越車道，卻疑似被中央分隔島絆倒，摔在馬路中央，被後方休旅車追撞輾斃，事後王男家屬也對環保局兩位稽查員提告。

當時王男提著家用垃圾，前往民生東路四段巷弄內，打算將家用垃圾丟到路邊行人垃圾桶，被正在巡邏環保局稽查員發現，劉姓、魏姓稽查員錄影蒐證後，上前表明身分，表示依廢棄物清理法第27及50條規定，違規棄置垃圾可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，要依法開罰。

王男聽到要被罰錢，隨即轉身逃跑，往馬路對面狂奔，不顧交通號誌闖紅燈，又疑似因為緊張被分隔島絆倒，摔倒在車道，遭後方1輛休旅車追撞輾過，而王男送醫後仍宣告不治。警方將59歲的陳姓肇事駕駛，依過失致死送辦；劉、魏兩名稽查員則以業務過失起訴。

根據環保局指出，王男家屬對兩名稽查員提告過失致死，目前已與兩名當事人討論，將聘請資深律師協助處理因公涉訟問題，且已經安排兩人接受心理諮商師心理輔導，緩解不安情緒，事後仍正常上班，本案已進入司法程序，正由北檢偵辦中。

(中時新聞網)