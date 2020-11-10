參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表明 不該接受由媒體宣布的大選結果

美國參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）和議員周一拒絕承認拜登是總統當選人，並力挺現任總統川普，要求調查大選計票結果。

不過，據《紐約時報》（The New York Times）與「政治」（Politico）新聞網報導，麥康奈和其他共和黨人並未像川普般，指控民主黨試圖「舞弊」，並「竊取」這次大選，但也沒反駁他。「我們有考慮顧慮的制度，」麥康奈說，「而川普總統有100％的權利，去調查違規指控，並權衡他的法律選項。」

麥康奈在拜登宣布勝選後的第一次公開談話中，祝賀了在這次大選中獲勝的共和黨籍參、眾院議員，並大讚他們的勝利是決定性的。接著他話鋒一轉，說目前獲得的只是「初步」計票結果，同時痛批民主黨要川普接受這結果。

此外，麥康奈要大家別再說教，說甚麼總統該如何立刻欣然接受初步計票結果。他並嗆道，說那些話的人，就是那批花了4年，還沒辦法接受上次大選結果的人。他支持川普在關鍵搖擺州提起連串訴訟，一旦這些州的計票結果逆轉，川普便可能勝選。

(中時新聞網)