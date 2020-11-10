雲林縣北港警分局31歲黃姓女員警9日下班回家途中，發生車禍不幸當場死亡。（張毓翎攝）

雲林縣北港警分局31歲黃姓女員警9日下班回家途中，行經嘉義縣六腳腳六美國小往南100公尺處，不慎撞到一名行人，失控彈飛到快車道，再被後方2輛自小客車輾過慘死。死者家屬10日辦理喪事，死者母親哭喊「我的心肝寶貝阿」，場面哀戚。

死者親友說，黃女是家中的老大，有4個妹妹和1個弟弟，老二是消防員、老三當軍人、老四也選擇軍職、老五在民間企業上班，而年紀最小的弟弟是警專生，黃女對家人非常孝順，如今發生這件事，親友都悲痛不己。

警方調查，33歲許姓拖板車司機將車停在南向慢車道，下車將拖板車後方的折疊式踏板收起，正準備走回前方駕駛座，因車體龐大，占用慢車道，黃女騎車經過閃避不及撞到許，失控後彈飛到快車道，後方2部自小客車，因煞車不及輾過黃女；許左小腿開放性骨折，送醫治療無生命危險。

警方表示，黃女家住六腳鄉，昨日下班從雲林騎車返家時，有戴安全帽，死者、拖板車司機及肇事陳姓、黃姓自小客車駕駛，體內酒精濃度均為0。

警方傳訊2名肇事自小客車駕駛到案，2人均稱不知撞到人，許姓拖板車司機未緊靠邊緣停車，占用到慢車道，目前已完成調查，報請檢察官偵辦。

嘉義地檢署檢察官今日相驗，黃女頭部外傷出血、顱骨骨折、顏面骨骨折、腦組織外露、頸椎與胸椎骨折、胸部雙側多根肋骨骨折、右側血胸、右上肢肱骨骨折、左側骨盆骨折、右下肢股骨骨折，致創傷性休克死亡。

(中時 )