又到雙11購物節，各商家促銷方式五花八門，其中「買1送1」總是能吸引消費者目光，多數人都覺得買1送1就等於打對折，相當划算。不過有量販店業者透露，其實買1送1也有真假之分，有的買起來並沒有真的便宜，可能仔細比價後才會發現，買1送1的原價根本貴得嚇人。

中天新聞 買一送一攏係假？ 賣場挨批拉高價格賣

資深零售業公關經理何默真，在「量販解密：愛買、大潤發、家樂福，20年資歷專業達人，完全破解量販店讓人狂掃貨的暢銷祕密」一書中指出，包括過季商品、生鮮食品、舊包裝換新、呆滯商品這4大類，賣場因排面有限，通常都會安排特價出清，但其中可能只有一種真的物超所值，那就是呆滯商品。

何默真說，一般常見的呆滯商品包括家電、各類進口商品，最搶手的則是進口紅酒，因為擺得越久越有價值，因此常有人會刻意買回家囤著，如果發現呆滯商品祭出很深的折扣，他建議先搶了再說，因為絕對物超所值。

何默真分析，真正的買1送1通常都是新商品上架期間，需要打響知名度並累積口碑，供應商才會半買半相送，讓客人以半價試用的推廣概念，這種以較低原價促銷的，才是真正的買1送1。

他舉例，曾有賣場推出兩瓶冷壓初榨橄欖油買1送1，但促銷結束後才發現，恢復原價後的價格，其實只比買1送1時平均的單瓶價格多10元而已。若想分辨買1送1背後到底是真是假，建議最好記下賣場上的原價，並且到正常排面找出相似規格的競爭品牌來比價，大致就能分辨真相。

(中時新聞網)