56歲香港男星郭晉安出道多年，昔日因長相酷似張國榮，而被譽為「張國榮接班人」，曾演出許多電視劇、電影，實力演技備受肯定，未料近日他為宣傳新劇公開現身，卻因為面容僵硬，意外成為網友討論亮點。
郭晉安上月底和陳豪、馬國明、胡定欣、唐詩詠等人出席TVB新劇《白色強人II》記者會，實力派陣容讓劇迷相當期待，但當天引起熱議的卻不是新劇，而是郭晉安亮相時，看得出他的臉部相當僵硬，尤其笑的時候明顯不自然，讓網友全看傻。
郭晉安近照曝光後，不少網友認為他是肉毒桿菌打太多或醫美做過頭，紛紛留言直呼認不出，「打針過度了吧」、「好像蠟像」、「看著像還沒過恢復期」，意外掀起熱議。
郭晉安不只是演員，還是歌手兼主持人，代表作有黃飛鴻系列電影、《天若有情》第二集、《雀聖》第三集，尤其憑《戇夫成龍》「阿旺」一角為人所熟悉，曾三度奪得香港視帝。
(中時新聞網)
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