韓國OCN電視台2017年播出口碑神劇《VOICE》，由張赫、李荷娜主演，精彩緊湊的劇情，創下OCN電視台收視率最高的韓劇；金材昱所飾演的毛泰九更把劇中性格缺陷的特質詮釋的相當傳神。不過因為第二、三季因張赫婉拒演出，男主角則改由性格男星李陣郁擔綱上陣。

有了第一季超高收視，二、三季雖然改為由李陣郁搭配李荷娜，默契十足的他們，雖然少了帥氣大叔張赫以及金材昱，延續第一季故事內容，「112舉報中心黃金時間隊」工作，並追逐殺害他們家人的連鎖殺人犯、解決案件的過程。

根劇韓方最新消息指出，第四季的《VOICE》預計在明年夏天上映，男主角會由大家熟悉的宋承憲演出，角色設定為調查殘忍殺害自己妹妹兇手的韓裔美國刑警；女主角的部份依舊維持由李荷娜演出。

第四季的副標題為「審判的時間」，死守住犯罪現場黃金時間的112舉報中心隊員們，將在韓國最有名的觀光地濟州島，對抗上操縱觸法少年並殘忍殺害整個家庭的4種人格連環殺人魔，於村莊裡展開激烈鬥爭的故事。宋承憲方面也表示有收到《VOICE》劇組的邀請，目前在正討論中。

(中時新聞網)