項婕如繼先前參加ELLE Run跑過5K後，這次挑戰花蓮太魯閣馬拉松12K，本來賽前她擬訂訓練計畫表，但她同時忙寫新書，常寫稿到半夜，還一度想放棄比賽，但因幸運抽到參賽資格，決定按原計劃參加。雖比賽前一晚沒睡好，但她仍順利完賽，而她空腹比賽，中途也因補給站香蕉全沒了，跑完後食慾大開，衝去吃日式丼飯。

項婕如分享，太魯閣比自己想像中美，沿路欣賞美景、拍照外，選手也會互相加油，路過司機也會鳴喇叭、搖下車窗幫加油。跑到隧道中間，剛好救護車路過聲音很大，也有的爸媽帶小孩跑，不過小孩跑到最後邊走邊哭。她也遇到視障者參賽，身旁有陪跑員一起，當下她試著閉眼、想模擬看不見的感覺，「那狀態下真的很沒安全感，真心佩服願意相信、且勇敢邁出步伐的每個視障跑者。」

此次單獨報名，她坦言沒有夥伴一同跑向終點有些孤單，少了加油打氣、卻也獲得新體悟：「在人群中覺得自己像個透明人，我發現跑步其實是一件滿孤單的運動，但也因此，會有更多時間和自己相處、開啟一場與自己的對話，從中練習每一次更專注、感受身體帶來的訊息。」

項婕如順利在大會規定的2.5小時內跑完12K，一開始用6分速全力跑，沒想到到補給站時香蕉已經沒了，而當天她原以為很冷，特地穿長袖，不料天氣超熱，加上跑到大腿、小腿跟屁股都超痠，熱到像在燃燒。她分享：「在未到終點前，覺得特別需要一份鼓勵和堅持下去的理由。且這種長跑一旦停下來，就會很難再維持一樣的速度了。」順利完賽的她，未來也想挑戰半馬。喜愛大自然的她，完賽後也去七星潭、到海邊看海吹風、品嚐在地美食，還逛了老屋改建的咖啡廳。

項婕如挑戰太魯閣馬拉松12K。（群星瑞智提供）

項婕如挑戰太魯閣馬拉松12K，初始全力以6分速衝刺。（群星瑞智提供）

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