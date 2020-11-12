高雄市一名黃姓男子與詹姓女子去年9月在租屋處洗澡後一氧化碳中毒，詹女口吐白沫、身體抽搐失去意識，黃男則全身無力；檢警追查發現，該屋的熱水器雖然裝在陽台，但陽台有裝設鋁窗，仍屬室內，且兩人的主臥室有窗戶連接陽台，隨時有一氧化碳飄入的危險，陽台也無排氣設備，檢方事後依傷害罪起訴房東。

起訴書指出，該房東前年以每月1萬3000元，將位在高雄苓雅區英義街一處巷子內的5樓公寓租給黃姓男子、詹女等4人，同年9月12日凌晨4點多，黃男、詹女洗澡後感覺身體很不舒服，詹女口吐白沫、身體抽搐失去意識，黃也感到頭暈身體無力，趕緊報案求助，由消防隊送醫。

醫院診斷兩人是吸入一氧化碳後，導致頭部視覺傳導、神經傳導功能受損、下肢肌肉粒線體損傷等。檢方調查時發現，熱水器裝在後陽台，但陽台有裝鋁窗，還是算室內，且黃及詹女住的臥房有1個窗戶連接後陽台，若僅主臥房開窗，其他窗戶關閉，一氧化碳會飄入，等同把熱水器裝在室內，充斥中毒危險。

此外，該屋裝設的熱水器有強調要安裝於室外，安裝在後陽台不符合消防法規定，加上房東也承認沒安裝強制排氣設備，未盡注意義務，涉過失傷害罪嫌。

(中時新聞網)