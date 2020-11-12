美國大選重新計票中，現任總統川普今天仍在推特指控民主黨候選人拜登，在幾個關鍵州有違規行為。資深媒體人韋安則引用總統蔡英文針對美大選所說的一句「不要再賭了」，大膽預測：川普翻不了！

民進黨11日中常會。台灣智庫執行委員賴怡忠作「拜登時代的台美關係發展初析」專案報告時。立院民進黨團書記長莊瑞雄問到，川普仍未認輸，大選爭議是否可能拖過明年1月20日。賴怡忠則預測，相關爭議不會拖過明年1月20日，還說要對賭雞排。總統蔡英文馬上開玩笑說，不要再賭了。

韋安今天在臉書指出，川普翻不了！英國、加拿大、法國、德國、日本等國，都祝賀拜登當選。英、加是五眼聯盟成員，有美國一手的情報網路，也瞭解當地的政治和法律，比媒體有更深入的情報資訊。川普不認輸，法律動作很多，共和黨也支持他，但最終結果，就是川普毫無機會翻盤。蔡總統説的對：不要再賭了。

有網友對此回應說：「還有近兩個月的看守期，就怕一邊搞翻盤，一邊玩擦槍走火...。」

川普翻不了！ 英加法德日等國，都祝賀拜登當選。英加是五眼聯盟成員，有美國一手的情報網絡，也瞭解當地的政治和法律，比媒體有更深入的情報資訊。 川普不認輸，法律動作很多，共和黨也支持他，但最終的結果，就是川普毫無機會翻盤。 蔡總統説的對：不要再賭了。 由韋安發佈於 2020年11月12日 星期四

(中時新聞網)