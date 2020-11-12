政院萊牛圖卡風波，讓「牛肉麵冠軍」遭波及，行政院發言人丁怡銘晚間向業者訂100碗牛肉麵致歉，但丁PO出的收據卻出現行政院統編，被抓包後，連忙改口稱是秘書處秘書「習慣開統編」，他會自掏腰包。對此，有媒體人指出，這件事「問題大條了」。

臉書粉專「逆風的烏鴉」12日在臉書貼文談及丁怡銘案，他表示，丁怡銘因為牛肉麵被轟爆。整個過程，他犯了很多錯。

第一，他這個哏是從焦糖來的。不管是原始就是焦糖的「哏」，或「政院中央廚房」出口轉內銷，焦糖早就不算正面的意見領袖，這選擇很不明智。

第二，他是行政院發言人，可以直攻柯文哲，更可以直攻國民黨，都還算對等。但他針對的竟然是牛肉麵店，不管資訊正不正確，都註定會被砲。

第三，沒查清楚，就說別人用萊牛。而且店家還真的拿出證據說零檢出。假訊息是民進黨上下面對攻擊時的大招，結果「民進黨自己也假訊息」，當然不被砲也難。

粉專提到，這件事丁怡銘買牛肉麵消災這招不錯，但訂單上面有行政院統編。等於說是「買麵道歉，政府埋單」。丁怡銘辯稱「這是秘書習慣」，強調他本來就打算自己出錢。

對於此說法，粉專直言，「這是被抓包的說辭。且這說法若是真的，那問題更大，豈不是說他透過秘書的所有消費都會打統編？都打統編，不是都拿來自己報帳？」。

粉專最後指出，整件事來看，丁怡銘或許過去是個稱職的小編，但絕不是稱職的發言人。而且，整件事對行政院長蘇貞昌還有個不利之處。「蘇在民進黨不得人緣，很多綠營的人是樂見看他出糗的。這件事後等著看，也很難有民進黨的會出來護航」。

越描越黑危機處理術 行政院發言人丁怡銘因為牛肉麵被轟爆。整個過程，他犯了很多錯。 第一，他這個哏是從焦糖來的。不管是原始就是焦糖的哏，或政院中央廚房出口轉內銷，焦糖早就不算正面的意見領袖，這選擇很不明智。 第二，他是行政院發言人，可以... 由逆風的烏鴉發佈於 2020年11月12日 星期四

(中時新聞網)