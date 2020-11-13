伊凡卡一家慶生

在其他家長抱怨，伊凡卡夫婦在新冠肺炎病例頻傳的白宮出席活動時，並未按照學校規定戴口罩後，他們已將3名子女轉學。

綜合《太陽報》（The Sun）與《商業內幕》（Business Insider）網等媒體12日報導，在川普當選美國總統後，第一女兒伊凡卡全家2017年遷居華府，而3名子女都就讀1年學費達2.5萬美元（約71萬台幣）密爾頓葛斯曼猶太學校（Milton Gottesman Jewish Day School），但他們上個月突然轉學。

就在11月3日大選前兩星期，也就是白宮新冠肺炎疫情大爆發後3周，據說學校有家長紛紛抱怨，伊凡卡夫婦參加了「超級傳播者」（superspreader）活動，接著他們就讓小孩轉學了。

白宮的超級傳播者活動

據猶太通訊社（Jewish Telegraph Agency）報導，10月19日時，伊凡卡的3名子女已轉往馬里蘭郊區的梅爾文柏曼希伯來學校（Melvin J. Berman Hebrew Academy）就讀。而密爾頓葛斯曼猶太學校發言人證實，伊凡卡夫婦已讓小孩退學。不過，川普家族消息人士辯稱，這是由於柏曼在線上恢復課程後，提供較多的面對面教學。

無論如何，有3位家長告訴猶太通訊社，學校有防控新冠肺炎疫情規定，但是看到伊凡卡夫婦和高級幕僚出席活動，並未遵守規定，令他們感到憂心。

10月初時，川普和第一夫人梅蘭妮亞，還有兩人14歲的兒子拜倫，以及高級幕僚希克斯（Hope Hicks）與白宮新聞秘書麥肯雅妮（Kayleigh McEnany）都罹患新冠肺炎。而就在美國新冠肺炎疫情變本加厲之際，上星期白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），還有另5名工作人員也都確診。

(中時新聞網)