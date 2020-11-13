一名小有名氣的陳姓廣告男演員，日前跟2男2女到宜蘭旅遊，一同入住某旅店，但卻趁同房的同房的女性友人小珍(化名)洗澡時，全身脫光光，一手握著生殖器闖入浴室，小珍見狀嚇得用顫抖的語氣不斷嚇阻對方靠近。陳男事後雖下跪道歉，有意和解，但談判破局，小珍報警後，警方將陳男依乘機性交未遂罪，移送宜蘭地檢署偵辦。

事發當日，陳男、另一名男性友人、小珍住同房，小珍單獨睡一床，陳男與另一男友人則睡另一床，陳男洗澡之前曾傳訊息給小珍，要求對方幫他抓背，小珍拒絕後，原以為後來就沒事，沒想到輪到她洗澡、另一名男性友人入睡時，陳男竟然全身赤裸闖入浴室，一手握住生殖器走向小珍，誇張行徑讓小珍嚇壞，趕緊用雙手遮住重要部位不斷大喊：「你怎麼可以進來，不要過來，快出去」，吼了第2次，陳男才走回洗手台附近，穿上內褲後離開。

小珍被陳男的誇張舉動嚇到清晨就離開該處，直到朋友詢問，才說出前一晚發生的經過。陳男事後不斷傳訊息向小珍道歉，解釋當時酒醉，被性慾沖昏頭，同時坦承會有這樣舉動，是因為對小珍有好感，若挨告會坦然面對司法，也願意與對方和解。

不過，陳男後來找了2名朋友陪他跟小珍談和解，過程中也一度下跪道歉，但友人卻指小珍也有不對之處，致使談判破局。礁溪分局受理報案後，11月4日依乘機性交未遂罪，將全案移送宜蘭地檢署偵辦。

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(中時新聞網)