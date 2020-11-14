台視、八大原創戲劇《因為我喜歡你》上週汪東城與郭雪芙的意外之吻，閃瞎粉絲收視再創新高，本週兩人戀情大進展，汪東城除了將當眾對郭雪芙深情告白外，還霸氣使出男友力抱她下樓梯，再當起護花使者揹她回家。拍攝這場戲時，劇組擔心片場空間有限，怕汪東城不好施力，汪東城則強調自己有在健身，一度作勢要脫衣服，「不然我脫給你們看，我有肌肉的，好不好」，逗樂全場。

汪東城對自己的體能和身材充滿自信，他表示以前曾瘋狂健身，一週去健身房三到五次，現在已將運動融入在他的日常，平常想到就會做伏地挺身、折腰練腹肌，也喜歡拿啞鈴練手臂，讓穿衣服的線條會好看，為了維持身材，除了運動，也會嚴格管理飲食，「食物會過水，少油、少鹽、少糖之外，儘量少量多餐，大概都只會吃七分飽」。

劇中飾演郭雪芙哥哥角色的陳泂江，本週播出的劇情裡尺度大開，和戲中汪東城的姑姑張本渝上演火熱床戲。談到這場床戲，張本渝透露：「拍攝那場戲時因為床太小，拍到一半我們差點滾下去！」還因為覺得房間裡的冷氣一點都不冷，一直請工作人員調降溫度，但即使已調到最低溫了，她還是覺得好熱，「一直到導演大叫要大家清場，我們才發現原來是房裡擠滿了想看親密戲的工作人員啊！」《因為我喜歡你》每週六晚間十點在台視、每週日晚間八點在八大戲劇台播出。

汪東城帥氣揹起郭雪芙。（八大提供）

張本渝和陳泂江上演親密戲。（八大提供）

(中時 )