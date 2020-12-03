高雄一名朱姓女子日前幫突然休克且懷有身孕的女同事做CPR，事後卻遭該名同事指責，甚至揚言提告，讓朱女相當寒心。朱後來把過程PO上網，引發網友熱烈討論；女同事4天後向朱道歉。2日晚間上演大結局，兩人簽下和解書，整起事件暫告一段落。

當天懷孕女同事在辦公室休克，因現場沒有心臟去顫器（AED），朱女連做近15分鐘CPR，成功把女同事從鬼門關前救回來。但施力較重，也造成女同事肋骨瘀青，甚至連心律不整都算朱頭上。

朱女氣不過，把雙方對話PO網請網友評理，女同事被罵到臭頭，4天後態度轉趨低調，傳訊向她道歉。朱女要求女同事公開道歉，因先前言論已關係到EMT（中華緊急救護技術員協會）的尊嚴。

2日晚間，朱女在臉書社團爆料公社貼出和解契約書，表明CPR事件到此結束，「眾多輿論和負面意見已造成事實模糊，並直接與間接造成雙方及家屬二度傷害，為避免事件擴大，雙方同意和解」。

(中時新聞網)