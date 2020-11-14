新竹縣橫山、關西交界處的台3線，昨(13日)上午發生殺人棄屍案。彭姓男子遭人挑斷腳筋，頭部遭到打到面目全非後包裹在棉被內棄屍。據彭男友人透露，曾有另名男子向死者借款數十萬元，彭討債未果，就把對方的車拿去典當抵債，該男疑對此不滿，12日晚間就找彭男出去喬事情，兩人出門後失去蹤影，而彭男昨天也遭殺害。

這起離奇命案發生在橫山鄉近關西鎮交界、浪漫台3線北上66公里處，昨天上午9時許，有民眾報案1輛白色自小客車疑似自撞中央分隔島，左前輪全毀，警方獲報到場，赫見後座有具被棉被包裹的男屍。

警方調查發現，死者為52歲的彭姓男子，是竹東地區知名的涉毒人口，陳屍車輛登記在他名下，被發現時，彭男全身僅有頭、腳裸露在外，橫躺在後座，頭上有10多種不同創傷，臀部也有約6公分刀傷，腳筋還被狠狠砍斷，手段十分凶殘，如同黑道行刑式殺害，有目擊民眾表示，事故發生不久，曾看見一輛黑色車子到場，載白色事故車駕駛離開現場。

死者親友到場後哀痛欲絕，據彭男友人透露，曾有另名男子向死者借款數十萬元，彭討債未果，就把對方的車拿去典當抵債，該男疑對此不滿，親友懷疑他就是殺害彭男的凶手。本月2日也有人目擊彭男與該男子出入朋友住處；12日晚間8時許，彭還與該名男子在雙方共同友人家巧遇，嫌犯要求彭男出去「喬事情」，2人就共乘彭的BMW汽車離開後，未料昨日就發現彭陳屍台3線自己的汽車上。

死者友人推測，從彭身上遍體鱗傷，犯案凶嫌應不只1人，且從車禍發生位置研判，凶手應是要載屍體到山區棄屍後，再賣掉死者的汽車，希望警方盡速緝凶。

橫山警方表示，目前已經掌握1名涉嫌重大的男子追緝中，案發後新竹地檢署檢察官就到現場指揮，預計16日下午2時在新竹市立殯儀館進行解剖，釐清死因。

(中時新聞網)