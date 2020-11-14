新北市一名20歲宋姓男子，在網路交友軟體結識年僅14歲少女，兩人認識不到一週就發生親密行為，偷吃後還傳訊少女：「我的第一次也很珍貴」，少女家長看到內容火大提告，新北地院今（13日）依妨害性自主罪將宋男起訴。

宋男今年三月在利交友軟體認識國中少女，兩人傳訊互動一個多月後交往，四月中旬在他的住處發生愛撫、舔胸等親密行為，少女事後覺得進展太快，宋男傳簡訊安撫，內容包含「這種事通常會吃虧的是女生，可是，我的第一次給你也是很珍貴的」。還強調「這個第一次我留了20年」、「雖然我是男生，但並不代表我隨便」等字句。

少女的家長無意間發現簡訊內容，憤而對宋男提告。宋男到案坦承與少女發生親密行為，但否認性侵，辯稱當天兩人本來在客廳寫功課，之後才進到房間聊天，發生關係前有詢問少女意願，對方非但沒有拒絕，還主動將衣服拉到胸口。

檢方查出，事後兩人仍頻繁互動，少女曾回傳「我也愛你」、「抓的力道剛好」，認定宋男雖未構成強制猥褻情事，仍構成對14歲以上、未滿16歲少女猥褻罪，將他依妨害性自主罪嫌偵結起訴。

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(中時新聞網)