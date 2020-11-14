大陸太原師範學院一名王姓清純女教師，已婚初為人母，卻與男同事傳出婚外情，2人激戰場所遍及全校各角落，露骨偷情訊息曝光，搞到身敗名裂，綠帽夫知情後精神恍惚，家人擔心他想不開，海天派人守在他身邊。

據「CTWANT」綜合陸媒報導，王女2018年與相戀7年的丈夫結婚，去年8月產下１子，沒想到她卻出軌同校一名武姓老師，兩人暗通款曲逾2年。聊天訊息中透露，2人曾在學校辦公室、寢室、酒店與摩鐵等地發生性關係，鬧得全校都知道。

扯的是，王女懷孕期間仍挺著大肚子與小王發生性關係，甚至哺乳期間還口服緊急避孕藥，導致母乳停止。偷情一事曝光引起軒然大波，遭網友砲轟，為人師表還偷吃，道德淪喪。

王女的丈夫知情後相當憤怒，證實網傳的全部都是事實。家人透露，他是在無意間看到妻子的手機異常，看了聊天記錄後瞬間崩潰，無法接受被清純的妻子戴綠帽。

(中時新聞網)