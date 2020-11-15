護丁怡銘兩天5道歉！綠稱「街亭已失」暗指蘇？ (YouTube/中天新聞CH52)

行政院發言人丁怡銘萊牛烏龍指控出大包，眼見火越燒越旺，逼得院長蘇貞昌親自出面道歉止血，但蘇揆卻以歪樓輕輕帶過，引發嚴以律人、寬以待己疑慮，遭同黨市議員王世堅痛批「罷黜百官，獨厚怡銘」，更嗆蘇揆「別什麼都拿年輕人當擋箭牌」。

丁怡銘在行政院會後，用網軍圖卡指控牛肉麵店使用萊牛，遭店家自清打臉，蘇貞昌卻以「歪樓」輕輕帶過，王世堅13日痛批蘇帶頭耍陰，14日再度受訪時，王世堅整整飆罵10分鐘，開始時先是搖頭，大嘆一口氣，表示丁怡銘現在就是行政院的釘子戶，但蘇貞昌依舊輕輕放下，酸丁怡銘可能有蘇院長光環加持，也顯現了蘇掌握權力後的傲慢，再次強調「耍陰的啦」。

王世堅說，蘇貞昌過往治軍甚嚴，對非子弟兵的部會首長毫不留情，三不五時訓斥甚至羞辱，許多人因此走路，結果現在自家子弟兵犯這麼嚴重的紕漏，卻選擇護航到底，根本就是「罷黜百官，獨厚怡銘」。

王世堅表示，蘇揆所謂的「年輕人犯錯難免，請大家原諒」，應該泛指所有年輕人，而不是自家子弟兵出包後，才把年輕人名號拿出來當擋箭牌、擦屁股，更連罵3次「可惡」，稱蘇貞昌罪加一等。

王世堅話鋒一轉，倒打柯文哲一把。他說柯文哲過去6年都在打混，從不出席行政院會，這次親自前往，擺明就是要踢館，蘇貞昌應該針對柯文哲質疑好好解釋清楚，但卻不光明磊落在院會談，選擇在人家轉頭離去後，放任發言人動用國家資源，去對付一家無辜的牛肉麵店，哪位國民看到不會憤慨？根本就是典型的用大砲打小鳥。

王世堅憤怒表示，牛肉麵店再怎麼小，都是國家的主人，都是行政院的主人，結果政院反客為主，反噬國家主人，為了護航美豬，犧牲小小店家，更可惡的是，丁怡銘拿來修理柯文哲的圖，竟然是網軍的梗圖。

王世堅說，網軍現在的風向，就是「都吃萊牛了，再吃點萊豬有什麼關係」，結果抓牛打豬變成提油救火，相當可惡。王世堅質疑，曾幾何時，最高行政機構竟然用網軍圖治國，實在可恥。

王世堅最後也批，若蘇貞昌這麼沒出息，要豢養網軍，利用網軍主導風向，那就下台，更爆粗口「我們民進黨沒這麼雖小的啦，竟然用網軍，可惡」。

(中時新聞網)