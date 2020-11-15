都市萌娃們自從初次踏入小森林與大自然親密接觸，一次比一次更進步，從一開始害怕碰觸泥土，到親自體驗採藍莓、拔蘿蔔的樂趣，對萌娃們來說都是前所未有的新鮮體驗。今(15日)於中天娛樂台《小森林》將帶大家踏入大自然的世界。和萌娃們相處的第一天即迎來大危機，小萌娃利韓正值換牙期，下排牙齒搖搖欲墜，心裡的恐懼全寫在臉上，一旁的奶爸奶媽們也全都慌了手腳，頻頻關心牙齒的「最新動態」。

平時毫無忌口食慾超好的利韓，人生第一次遇上換牙危機，一想到「牙齒要被拔下來」簡直是噩夢、害怕地直發抖，奶爸李昇基則是抓準時機，甚至拿出零用錢作為誘惑，安撫利韓這是來自牙仙子的禮物，藉由說故事與玩笑讓孩子放鬆了心情，不但順利將牙齒拔下來，而且毫無痛感，讓小萌娃利韓自信心大增直說：「我再也不怕拔牙了。」

《小森林》 孩子們的採藍莓初體驗。(圖／中天娛樂台提供)

《小森林》牙齒鬆動的利韓 恐懼眼神藏不住。(圖／中天娛樂台提供)

除了拔牙絕技之外，李昇基在本週播出的內容中，還被晉升為「鏟屎官」，因為他總是能夠主動察覺到孩子們的「不對勁」，讓孩子們碰上人生三急的時候，都會主動大喊昇基哥哥請求協助，這讓在旁的李瑞鎮見狀直笑：「看來現在小森林的官方鏟屎員，就是昇基了呀！」隨著孩子們一步步成長，奶爸奶媽們也同時在學習，讀懂孩子們的語言，育兒經驗值節節飆升。想看更多孩子們超萌互動，敬請鎖定每週日晚間五點中天娛樂台《小森林》。

(中時新聞網)