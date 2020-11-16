牛肉麵假訊息風暴延燒 政院發言人丁怡銘請辭獲准

行政院發言人丁怡銘因失言引爆風波，就連行政院長蘇貞昌多次出面道歉，仍止不住各界怒火。傳丁怡銘為避免爭議持續擴大，主動向蘇貞昌請辭，昨（15）日晚間蘇已同意。不過丁怡銘請辭卻甩鍋是在野黨操作，讓網友忍不住批說，一直到請辭了，還在犯一樣的錯誤。

丁怡銘表示，行政院發言人責任是協助行政院對社會人民進行溝通宣傳，推動政府政策，應是團隊的助力，而非負擔，近日所引起的爭議，因在野黨刻意政治操作，讓身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌院長提出請辭，並已獲得院長勉予同意，即日起辭去行政院發言人一職。另蘇貞昌院長也指示，由行政院秘書長李孟諺暫兼行政院發言人。

丁怡銘先前因指北市牛肉麵節冠軍使用含有萊劑的牛肉，「皇家傳承」拿出檢驗證銘打臉，為彌補失言過錯，丁怡銘自掏腰包訂了100碗牛肉麵，共花費3萬9000元。

如今丁怡銘請辭下台，網友表示，「3萬9是不是白花了？」先說100萬碗，後來100碗，又發生統編、金額跟數量與菜單不符等爭議，請辭還扯在野黨操作，邊道歉邊碎嘴只會把坑越挖越大。

(中時新聞網)