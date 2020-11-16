行政院前發言人丁怡銘陷入牛肉麵失言風波，向行政院長蘇貞昌請辭獲准。對此，一粉專直言表示，丁丁二號終於掰了，但是他認為丁最終會走人是因為一篇爆料丁過往的桃色風波的文章而離開，這表示民進黨認為「桃色事件在人民的心中，對黨的殺傷力比政府造謠惡搞商家還要大」！

立法院周一內政委員會要求丁怡銘進行專案報告，蘇貞昌鼓勵丁到立院講清楚，但丁怡銘對此婉拒表示，是在野黨刻意政治操作，為避免對政務推動造成困擾，堅決請辭負責。蘇貞昌挽留不成後，最後同意丁的請辭。

對此，粉專「小聖蚊的治國日記」臉書表示，丁丁二號終於掰了。但是為什麼呢？看到小商人爆丁婚外情和撩妹那篇出來，還有圖有真相，就隱約感覺上面的意思是要丁打包走人，果然就辭了。

該粉專感嘆，台灣的環境還滿悲哀的。我比較兩個丁丁給你看就知道。當時丁丁一號被週刊爆出劈四女逼墮胎，其實這些都是個人私德問題，和其「發言人」的工作表現無關，但是這種腥羶色的事情台灣人最關心，輿論發酵也最快，導致在事情還沒鬧大之前丁允恭就第一時間請辭止血。

該粉專直言在他看來，丁丁二號的事情是比一號嚴重得太多了，丁怡銘可是利用「發言人」的身分在行政院記者會造謠攻擊台北市府和商家，這才是嚴重的不適任，結果呢，我們的院長說丁怡銘是年輕人沒關係，知過能改善莫大焉，去吃兩次麵就想要裝作沒事，繼續慰留繼續做，這真的很丟臉。撐了三天，結果桃色事件爆出來之後，丁怡銘就光速掰掰了。

該粉專悲哀表示，這代表民進黨判斷：「桃色事件在人民的心中，對黨的殺傷力比政府造謠惡搞商家還要大！」他對於這件事情很難過啊。民眾對政府的要求不應該是這樣子的。私德不檢點，不應該。造謠對付人民，更是超級霹靂無敵不應該！他衷心希望，台灣能有更多的人懂得分辨，什麼是適任與不適任的政治人物。

宅神朱學恒日前曾在TVBS《國民大會》節目中表示，丁怡銘約10年前曾與嘉義美女議員黃嫈珺發生婚外情，前妻蘇女不滿提告，並提供丁、黃出遊的照片，且每張照片都有註記曖昧金句，如「以後內褲顏色穿一樣」、「妳最喜歡在我身上留痕跡，宣示地盤」等。網路名人小商人更在批踢踢加碼爆料丁怡銘其他撩妹金句，其中一句「妳出現了之後，小熊維尼就沒有睡過床上了…他覺得木板好硬」更附加圖片引發遐想，讓網友看傻了眼，直呼這爆料太猛！

(中時新聞網)