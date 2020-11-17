這起驚悚命案發生在俄羅斯，一名女性遺體被發現時，只有一顆頭顱在「地面上」，身體被埋在土裡，根據警方初步調查，這名女子頭部有些許傷口，研判因為頭部以下被埋起來，無法自行脫困，導致死亡。

一名36歲的男子，在聖彼得堡與Yuntolovo郊區之間的森林中，發現這具女性遺體，且距離一旁高速公路僅500公尺，根據警方調查顯示，這名女性年約40歲，研判應該是7天前被埋在這裡，遭埋到土裡時可能還活著。

根據外媒報導，這名女子身穿運動服，口袋裡還有一條金項鍊，但身分至今仍無法確認，女子死亡過程相當殘酷，她除了頭部，身體其他部位都被埋在土裡，從女子頭部傷口推測，當時她極力想自行脫困，但仍無法自救，最後慘死在土裡。

俄羅斯上個月，才發生一隻健康的德國牧羊犬慘遭主人活埋，但這隻牧羊犬相當敏捷，牠設法將自己挖出「墳墓」，被一名39歲的駕駛發現後獲救，牧羊犬主人聲稱因為狗狗生病，所以才會將牠活埋，但經過檢查，這隻狗狗當時非常健康。

(中時新聞網)