NCC今天決定對中天新聞台撤照，高雄市議員黃捷在臉書表示，「終於！中天換照以7-0遭NCC委員否決」，罷捷團體發言人徐尚賢對此直批：中天電視新聞台被關，干妳鳳山議員X事嗎？

黃捷今天在臉書貼文表示，「終於！中天換照以7-0遭NCC委員否決，今天下午2時NCC將召開記者會說明。」罷捷團體發言人徐尚賢在臉書貼文批評說，只想給你幾個字，「中天電視新聞台被關，干妳鳳山菜鳥議員屁事嗎？」

徐尚賢指出，身為民主國家民意代表的黃捷，竟然不支持言論自由。媒體言論自由是民主國家賦予人民最基本的權利，若我們失去了媒體言論自由，那麼我們摯愛的民主國家將會變成獨裁國家，我們引以為傲的民主自由將會走入歷史。

徐尚賢接著表示，黃捷經由人民票選出來，竟然一腳把人民的言論自由踢開。還大言不慚地表示這是正義？當黃捷沾沾自喜的汙衊人民最基本的權利時，就是人民該要用最基本的權利把她踢下台的時候。面對自由被剝奪，我們絕不退讓；對於摧殘民主的黃捷，我們定要讓她滾蛋。

網友回應說，「抱大腿，是為了延續被罷後的政治生涯嗎？」、「台灣一言堂時代正式開啟，卻有無知議員很開心，台灣年輕一代的悲哀喔。」、「她只在乎她自己有沒有聲量..其他的她在乎什麼？」

(中時新聞網)