51歲資深女星梁佑南和老公方明達結婚27年，生下兩男一女，女兒方琦跟隨母親腳步進入演藝圈。近日，梁佑南上節目談到長子方璿為創業找她籌錢，未料被拒烙狠話，氣得梁佑南大罵兒子，更別提給錢。

梁佑南日前錄節目《命運好好玩》，聊到龍鳳胎兒方璿與友人合開餐酒館，希望她可以幫忙贊助資金，但梁佑南認為此要求很唐突，「為什麼我要贊助？是你跟你朋友要合作，不是我們家要跟你朋友合作」便婉拒兒子的要求，最後拗不過才給了7、8萬元。

方璿認為媽媽不夠大方，氣得回嘴：「你自己開餐廳的時候，你看你結束賠了多少錢？為什麼你的錢就可以讓舅舅這樣花，兒子要開餐廳你不願意拿給我？」這番話直接戳中梁佑南的痛處，她難掩悲憤地說：「我開餐廳賠了錢，那是我自己賺的！我沒有影響到這個家裡要用的，你憑什麼這樣跟我說？」由於真的氣到不行，梁佑南也補刀：「我已經嘔在心裡了，你還拿這個來戳我，你更不要想我給你錢！」母子關係陷入緊張。

後來餐酒館拆股，變成兒子獨資當老闆，可以隨心所欲的規劃內部裝潢，梁佑南擔心兒子沒有貨比三家會吃虧，便勸導要多方比較，也告訴兒子當老闆就是要一直在店內盯，不能再像以前到處跑出去玩，沒想到這番苦口婆心又被兒子嫌煩，連主持人何篤霖都直呼：「好啦！媽不要再念了啦！」

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(中時新聞網)