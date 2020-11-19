一名女子日前深夜準備睡覺時，突然聽到爸媽房間內傳來一陣「委屈的啜泣聲」，她衝去敲門詢問，沒人回應後決定開門闖入，結果看見媽媽因為鼻子過敏導致流鼻血，爸爸正幫忙用衛生紙按壓，而媽媽因為遭爸爸制止不要揉鼻子，覺得委屈就哭了，她見到爸媽甜蜜的互動尷尬地說「不好意思打擾兩位了」。

該女子在Dcard發文表示，她先前凌晨約莫2點多，準備關電腦上床睡覺時，突然聽到爸媽房裡傳來一陣哭聲，哭法是很委屈的啜泣，嚇得她趕緊衝到爸媽房前狂敲門，大喊「媽為什麼在哭！」沒有回應，心急之下她直接打開房門，沒想到竟看見爸媽超閃的互動。

該女子看見媽媽邊揉鼻子邊掉淚，爸爸則在一旁用衛生紙按壓著媽媽的人中，還用手指幫媽媽抹掉眼淚，爸爸當時說「就跟妳說不可以揉鼻子了，還偷揉，沒事沒事」，媽媽則是邊哭邊反駁「就真的很癢啊」，而沒有人發現她站在門口，她還試圖說話引起注意，但都徒勞無功，只好默默關上房門離去。

該女子在文章中提到，媽媽的鼻子到了換季時刻就會過敏，媽媽也經常揉鼻子揉到流鼻血，才會被爸爸制止；這次剛好爸爸又很兇地阻止她，才讓媽媽委屈得哭出來。許多網友看到夫妻倆甜蜜的互動，紛紛留言表示「爸媽好可愛，好像還很年輕的小情侶」、「妳媽好可愛，原來是這樣維持熱度」。

(中時新聞網)