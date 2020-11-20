小朋友將中式長槍的尖銳槍頭抵在喉嚨處，用全身力量將槍桿折彎。（圖／新華社推特）

練功夫真的可以練到這種境界嗎？大陸河南省一名65歲老人王留太，是武術館的館長，他以「鐵襠功」而聞名，就算用上百斤重的木樁重擊他下體，他看起來一點事都沒有，他的弟子們也學會了這個「神技」，讓人看了超傻眼。

大陸官媒新華社前（18日）在推特發布王留太的影片，只見他身穿功夫裝，上百斤的木樁吊在空中，猛力撞擊他下體生殖器部位，但他竟像沒事人一樣，被撞時大喊一聲：「哈！」之後還收操。他的弟子也被同一根木樁瘋狂撞擊，但似乎也毫髮無傷

木樁架子上寫著「威震武林三百年，中華絕學鐵襠功」，王留太表示自己10多歲就跟著師父開始學拳，這套拳法在當地流傳了300多年，原本是唐、王、朱三姓代代相傳。王留太提醒民眾不要自己模仿，因為容易出事。

影片還能見到小朋友將中式長槍的尖銳槍頭抵在喉嚨處，用全身力量將槍桿折彎、用超硬瓦片自砸頭部的畫面，展現自古「刀槍不入」的功夫。據陸媒報導，王留太住在洛陽市安樂鎮，他們村子裡每個男性都練功夫，尤其是鐵襠功可說是威名遠播。

王留太的妻子13年前因車禍而癱瘓，所以他必須一手操辦所有家務，而且他還每天在家裡和武館之間奔波，要將鐵襠功和一身武器免費傳授給村裡的年輕人，讓這震驚世界的功夫永遠流傳下去。

小朋友用超硬瓦片自砸頭部。（圖／新華社推特）

Chinese Kung Fu master Wang Liutai demonstrates the incredible "Iron Crotch Kung Fu." Don't try it yourself! pic.twitter.com/d3Ix9pLUwG — China Xinhua News (@XHNews) November 18, 2020

(中時新聞網)