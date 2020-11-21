辦理登記免受罰﹗飼養綠鬣蜥登記期限只到11月底。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

號稱小型酷斯拉的美洲綠鬣蜥，成為許多飼主飼養爬蟲類的入門首選，但當牠長大了、逃逸野外或被棄養後，卻可能變成危害生態環境的大麻煩，行政院農業委員會於8月20日公告新增美洲綠鬣蜥為「有害生態環境、人畜安全之虞的原非我國原生種陸域野生動物之種類」。

北市動物保護處指出，動保處將集中在9月1日公告生效日起至11月30日止，受理市民合法飼養綠鬣蜥的登記申請，提醒飼主務必把握時間，避免因逾期登記而受罰。

動保處強調，公告登記目的在於提醒飼主善盡飼養照顧的責任，也為了強化飼主認識綠鬣蜥生物習性，以維護國內環境生態的完整，再次提醒凡是在今年8月20日農委會公告前飼養綠鬣蜥的市民朋友或業者，務必在11月30日前，把握時間向動保處申辦登記；動保處將自12月1日起加強查察，若經查獲飼養綠鬣蜥未完成登記者，依野生動物保育法或動物保護法等規定，將處新臺幣5萬元以下罰鍰。

此外，動保處也呼籲綠鬣蜥不得任意買賣、繁殖或釋放、棄養，致有破壞生態系之虞者，最高可裁處新臺幣250萬元以下罰鍰、並得沒入動物，市民朋友們切勿以身試法。

動保處說，如發現未申辦登記、任意買賣、繁殖或釋放、棄養者，可利用1999市民熱線轉接或直接撥打動保處專線檢舉違法飼養、繁殖或棄養綠鬣蜥之違法情事。

(中時 )