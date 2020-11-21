第57屆金馬獎頒獎典禮看點之一，就是女星桂綸鎂和男星陳柏霖這對「藍色大門CP」相聚，合體頒獎；沒想到兩人頒獎時，在得獎人後方偷偷牽起小手，畫面全被拍到，連網友都喊「好閃」。

桂綸鎂和陳柏霖一起頒發「最佳新導演」和「最佳動畫長片」，兩人在易智言導演得獎致詞時，在後方開心地偷偷牽起小手，意外被鏡頭捕捉到，引起熱烈討論；大票網友看了超驚喜，紛紛直呼「後面兩個在牽手，畫面好好看」、「陳柏霖剛剛站在旁邊牽起小鎂的手」、「桂綸鎂陳柏霖牽手好可愛」、「桂跟陳勾手牽手好閃」。

桂綸鎂和陳柏霖18年前合作電影《藍色大門》。(圖/ 摘自《藍色大門》劇照)

金馬57今晚在台北國父紀念館舉行，因為去年金馬獎頒獎典禮首次沒有主持人，意外獲得一片好評，典禮節奏流暢沒有歹戲拖棚更被激讚「質感提升」，因此今年一樣延續沒有典禮主持人的模式；不過，仍然有星光大道主持人，由女星楊千霈和男星林鶴軒擔任。

從9月30日公布入圍名單後，台片今年產量高類型又多元，金馬執委會執行長文天祥也表示評選都很順利，但劇情長片的名單都太優秀，可以說是「死亡之組」，最後才確定由《同學麥娜絲》、《手捲煙》、《日子》、《親愛的房客》和《消失的情人節》角逐；另外在演員方面，有不少人氣演員卻成了遺珠，包括李康生、楊祐寧和柯震東，而最特別的是男配角入圍之一金玄彬，是第一位提名金馬獎的韓國演員。

(中時新聞網)