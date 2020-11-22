湖人奪冠成員隆多(Rajon Rondo)確定加盟亞特蘭大老鷹，簽下2年1500萬美元合約。隆多在NBA打了14年，上季是他首次擔任全職板凳，場均7.1分、5助攻、3籃板都降到生涯最低，不過他在季後賽表現出色，投籃命中率大幅提升，三分球命中率高達40%。

隆多去年與湖人簽下的是「1+1」的518萬美元合約，奪下總冠軍之後，262萬美元的薪資當然留不住他。老鷹開給他高達3倍的薪水，34歲的隆多證明自己可以從板凳出發繼續貢獻球隊，因此能在生涯後段爭取到這種身價。老鷹目前以22歲的控衛崔楊(Trae Young)、23歲的大前鋒柯林斯(John Collins)為主力。

湖人摘冠時，主將詹姆斯(LeBron James)抱著隆多說了一些話，象徵著湖人跟他告別。《紐約時報》記者報導湖人預測隆多會進入自由市場，也不想幫他加薪，果然後來就從雷霆換來了第六人猛將薛洛德(Dennis Schroder)。薛洛德27歲，從數據上看像是年輕版的隆多。

老鷹今年的遺憾是老飛人卡特(Vince Carter)，他簽下1年256萬美元底薪，讓自己成為橫跨「4個10年」1998-2020年的唯一人物。可惜他的告別之旅被新冠疫情中斷，老鷹20勝47敗無緣復賽，讓卡特抱憾離去。

(中時新聞網)