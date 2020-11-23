29歲女星方志友從《超級星光大道》出道，近年轉戰戲劇圈，表現得可圈可點。她兩星期前駕車不慎出車禍，好險人無大礙，未料關車門夾到食指，要1、2個月才能完全復原。

方志友近日忙著宣傳新戲《粉紅色時光》，每天還要排練音樂劇《妖怪台灣》，蠟燭兩頭燒的情況下，她開車前往工作途中，不小心發生車禍，好在她坐在車內，身體沒有受傷，僅有車頭出現擦撞痕跡。

雖然方志友平安度過此次車禍，但還是發生意外，她兩天前前往排練路上買咖啡，關車門時沒注意到，食指當場被夾住，經紀人描述當時慘狀，「車門是整個關起來哦！後來整天都在急診，痛到哭，還好骨頭沒事，但因為瘀血要1、2個月才會康復。」由於手受傷，起初還要靠老公楊銘威幫忙洗頭。

方志友這陣子工作行程滿檔，下了班後還要回家當人妻人母，都趁著小孩熟睡的空檔熟讀劇本，盡心盡力將每個環節都顧好，或許忙到精神不濟，才會發生車禍，所幸雙方都無大礙。

(中時新聞網)