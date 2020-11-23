由林志傑、楊敬敏、田壘、曾文鼎及陳世念等黃金世代球星，加上「籃球博士」鄭志龍發起的「純粹做好事」籃球公益活動，如今走過6個年頭、造訪22個學校與700人參與，隨著23日辦完北市龍門國中場次，已經準備邁入第2階段。

「真的很感謝包含國泰金控、Nike、樂檸漢堡、展逸國際等贊助單位，願意跟我們走過這6個年頭，」活動發起人楊敬敏表示，「當年我們5個都在大陸CBA打拚，就很想回到台灣，一起做些不一樣的東西回饋，才會開始舉辦這項活動。」

對於純粹做好事第2階段的目標，楊敬敏說：「我們不會設定下個階段要走多久，只要需要我們的話就會繼續走下去，但接下來我們大方向不變，仍會造訪各地偏鄉學校，也跟其他公益慈善團體結合，讓純粹做好事不僅是籃球，還可做更多。」

黃金世代球星與鄭志龍跟純粹做好事第1階段最後1站龍門國中學童合影留念。(黃及人攝)

楊敬敏強調，像是他們現在大部分都在P＋聯盟打球，也有可能跟他們做結合，仿效美國「NBA Cares」，做出更多籃球相關的公益慈善活動，「我也鼓勵更多台灣年輕好手加入我們，讓我們一起發揮正向力量，也提供小朋友正確目標。」

林志傑則回憶這6年來所發生的趣事，「小朋友遇上我，就都很喜歡找我單挑，害我被他們『吃』了很多次，雖讓我有點尷尬，內心卻很開心。其實前幾年我都比較忙於對岸打球，直到最近幾年才全程參與，畢竟這項活動相當具有意義。」

陳世念也分享一段前往屏東來義國中的小故事，「因為他們只有戶外球場，卻在進行完上午課程後，下午開始下起大雨，我們本來打算取消的，但小朋友仍要我們在沒有籃框的體育館教學，態度也認真到不行，帶給我們超乎想像的熱情！」

(中時 )